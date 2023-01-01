WebCatalog
MathsWatch

MathsWatch

mathswatch.co.uk

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MathsWatch — це повна онлайн-математична платформа, яка робить навчання доступним для ваших учнів 24/7 з будь-якої точки світу. Відео, онлайн-оцінювання, змодельовані серії іспитів, інструменти зворотного зв’язку, незалежне навчання, робочі аркуші для друку та багато іншого – усе це включено для розвитку математичних навичок ваших учнів.

Вебсайт: mathswatch.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MathsWatch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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