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Dr Frost Maths

Dr Frost Maths

drfrostmaths.com

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Підтримка учнів на всьому шляху. Обслуговування учнів будь-якого віку з 1000 генераторів запитань, відомих як «Ключові навички», і понад 40 000 екзаменаційних питань для ширшої практики. Підтримується повними роботами та відео з прикладами роботи. Послідовне та структуроване навчання за допомогою курсів, розроблених власними силами, екзаменаційними комісіями та школами.

Вебсайт: drfrostmaths.com

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