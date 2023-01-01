Dr Frost Maths

Підтримка учнів на всьому шляху. Обслуговування учнів будь-якого віку з 1000 генераторів запитань, відомих як «Ключові навички», і понад 40 000 екзаменаційних питань для ширшої практики. Підтримується повними роботами та відео з прикладами роботи. Послідовне та структуроване навчання за допомогою курсів, розроблених власними силами, екзаменаційними комісіями та школами.

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