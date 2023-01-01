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Abhinay Maths

Abhinay Maths

abhinaymaths.in

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Ласкаво просимо до «Abhinay Maths», видатної освітньої онлайн-платформи для підвищення рівня уряду. Шукають роботу. Сер Абхінай (5 разів обраний у CGL), який бачить, що онлайн-класи та серії тестів, як-от посібник з математики та канал YouTube, також стануть віхою для чудових концепцій у кожному розділі англійської мови, математики, міркування та загального навчання. спеціальні. Через весь працьовитий колектив різних предметів. Наш YouTube-канал «Abhinay Maths» торкнувся шляху успіху, отримавши (+1 мільйон) підписників за дуже короткий проміжок часу. Унікальні концепції та короткий метод Абхінай Шарми створюють новий вимір математики та змінюють спосіб вирішення питань. Зараз ми в зеніті завдяки всій моїй дотепній команді, яка віддана роботі, щоб забезпечити найкращий контент. Ви можете покластися на нас, хоча «Abhinay Maths App» і «Abhinay Maths» портал змінюють спосіб навчання для SSC, банківської державної поліції/державного іспиту на залізницях тощо.

Вебсайт: abhinaymaths.in

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