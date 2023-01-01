Study IQ Education пропонує інтелектуальні онлайн-курси для всіх державних конкурсних іспитів, таких як upsc cse, ssc, bank, state psc, ugc net, railways, rbi та upsc optional тощо, розроблені експертними факультетами Індії, з такими інтелектуальними функціями, як ppt, crux, управління сумнівами. , відео, вікторини, журнали, нотатки гінді та англійською.

Вебсайт: studyiq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «StudyIQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.