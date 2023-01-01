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Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

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Академія Neso пропонує мікролекції, конспекти та тести з інженерних курсів, шкільних програм, конкурсних іспитів і багато іншого… Академія Neso є освітньою організацією, і ми прагнемо надавати найкращий досвід навчання. Ми віримо в «Освіту для всіх» і переосмислюємо освіту знизу вгору. Маленький крок до освіти світу. Приєднуйтесь до нас і будьте частиною нашої творчої спільноти.

Вебсайт: nesoacademy.org

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