Neso Academy

Академія Neso пропонує мікролекції, конспекти та тести з інженерних курсів, шкільних програм, конкурсних іспитів і багато іншого… Академія Neso є освітньою організацією, і ми прагнемо надавати найкращий досвід навчання. Ми віримо в «Освіту для всіх» і переосмислюємо освіту знизу вгору. Маленький крок до освіти світу. Приєднуйтесь до нас і будьте частиною нашої творчої спільноти.

Вебсайт: nesoacademy.org

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