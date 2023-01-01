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Smartkeeda

Smartkeeda

smartkeeda.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Smartkeeda» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Smartkeeda є ідеальною платформою для молодих претендентів на іспити для підготовки до основних конкурсних іспитів, таких як IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, SSC CGL, SSC 10+2, CLAT, NIFT і MAT. Веб-сайт пропонує інтелектуальну аналітику, яка допомагає студентам зосередитися лише на найбільш релевантних розділах і питаннях відповідно до вибору іспиту, і в той же час надає користувачам розумні відеорішення, які дають їм неперевершену перевагу над однолітками.

Вебсайт: smartkeeda.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smartkeeda». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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