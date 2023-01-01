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Trek Medics International

Trek Medics International

trekmedics.org

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Місія Trek Medics — надати кожній громаді в усьому світі доступ до життєво важливих технологій. Trek Medics International розробляє інноваційні мобільні технології, щоб громади могли надіслати правильних служб реагування в потрібне місце в потрібний час. Ми робимо це в основному за допомогою Beacon, надійного та економічно ефективного рішення для диспетчерських організацій.

Вебсайт: trekmedics.org

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