Місія Trek Medics — надати кожній громаді в усьому світі доступ до життєво важливих технологій. Trek Medics International розробляє інноваційні мобільні технології, щоб громади могли надіслати правильних служб реагування в потрібне місце в потрібний час. Ми робимо це в основному за допомогою Beacon, надійного та економічно ефективного рішення для диспетчерських організацій.

Вебсайт: trekmedics.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trek Medics International». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.