Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Convosight» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Convosight виконує місію, щоб дозволити творцям спільноти отримувати стабільний дохід від своїх спільнот.
Створення першої у своєму роді платформи управління спільнотою для розбудовників спільнот, які прагнуть створювати, розвивати, залучати та монетизувати свої онлайн-спільноти.
Понад 100 000 груп Facebook, які спочатку були запущені для груп Facebook, сьогодні довіряють Convosight керувати більш ніж 700 мільйонами учасників.
Рішення Convosight включають:
1. Співпраця з провідними світовими брендами для створення, розробки та проведення інноваційних маркетингових кампаній для спільноти, що допомагає бренду підключатися, залучати та активізувати свою цільову аудиторію в спільнотах.
2. Створення спільнот брендів у Facebook, створення спільного простору спільної власності з цільовими споживачами. Група — це онлайн-місце зібрання вашого бренду, де ви можете познайомитися зі своїми клієнтами, започаткувати розмову, ставити запитання, проводити заходи, організовувати веселі виклики та захоплюючі заходи, створювати позитивні настрої та виховувати амбасадорів.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Convosight». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.