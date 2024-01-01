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Convosight

Convosight

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Вебсайт: convosight.com

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Convosight виконує місію, щоб дозволити творцям спільноти отримувати стабільний дохід від своїх спільнот. Створення першої у своєму роді платформи управління спільнотою для розбудовників спільнот, які прагнуть створювати, розвивати, залучати та монетизувати свої онлайн-спільноти. Понад 100 000 груп Facebook, які спочатку були запущені для груп Facebook, сьогодні довіряють Convosight керувати більш ніж 700 мільйонами учасників. Рішення Convosight включають: 1. Співпраця з провідними світовими брендами для створення, розробки та проведення інноваційних маркетингових кампаній для спільноти, що допомагає бренду підключатися, залучати та активізувати свою цільову аудиторію в спільнотах. 2. Створення спільнот брендів у Facebook, створення спільного простору спільної власності з цільовими споживачами. Група — це онлайн-місце зібрання вашого бренду, де ви можете познайомитися зі своїми клієнтами, започаткувати розмову, ставити запитання, проводити заходи, організовувати веселі виклики та захоплюючі заходи, створювати позитивні настрої та виховувати амбасадорів.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: convosight.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Convosight». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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Disciple

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Roster

getroster.com

Mautic

Mautic

mautic.org

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