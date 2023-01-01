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transloads.co

transloads.co

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Вебсайт: transloads.co

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transloads.co - уніфікована платформа перевантаження містить усе, що вам потрібно, щоб почати, керувати та розвивати свій бізнес перевантаження. Керуйте двором, складом, контейнерним складом або наливними вантажами на залізничній колії. transloads.co ™ надає єдине, спеціально створене програмне забезпечення SaaS Transload Yard Management для малих і середніх перевантажувальних станцій залізничного транспорту. Наше хмарне програмне забезпечення для перевантаження розроблено для простоти використання та легкості володіння, тому клієнти можуть зосередитися на управлінні своїм бізнесом, а не на серверах. Програмне забезпечення охоплює всі сфери керування терміналом перезавантаження, включаючи: - керування обліковим записом, - управління вхідними та вихідними відправленнями, - відстеження запасів, - контроль якості, - управління демереджем, - виставлення рахунків-фактур і створення BOL, - керування відстеженнями, - керування користувацькими полями даних , - звітність та аналітика, - і багато іншого. transloads.co не потребує жодного власного апаратного забезпечення та пропонує повнофункціональний портал менеджера на робочому столі, а також мобільний інтерфейс для польових бригад. Наша система управління двором розроблена для обробки різноманітних товарів, у тому числі габаритних і сипучих товарів.

Вебсайт: transloads.co

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