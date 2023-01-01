Справжня наскрізна видимість із відстеженням у режимі реального часу транзитних і внутрішніх вантажів – усе на одній комплексній платформі. Ми допомагаємо вам трансформувати ваш бізнес і зробити ваш двір гнучкою, взаємопов’язаною частиною загального ланцюга поставок. З FourKites ви отримуєте найдосконалішу систему керування двором (YMS). На відміну від традиційних рішень для управління двором, які можуть показувати вам лише те, що є у вашому дворі, FourKites використовує видимість транзитних і внутрішніх вантажів у режимі реального часу, щоб надати вам неперевершену гнучкість і розуміння.

Вебсайт: fourkites.com

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