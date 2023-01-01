Наше програмне забезпечення та додаток для громадського харчування допомагає компаніям громадського харчування надсилати пропозиції, планувати виробництво їжі та керувати витратами. Додаток для громадського харчування Total Party Planner створено кейтеринговими підприємствами.

Вебсайт: totalpartyplanner.com

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