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SchoolGrid

SchoolGrid

schoolgrid.co.uk

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SchoolGrid надає програмне забезпечення для управління кухнею для початкових і середніх шкіл і закладів громадського харчування в державному секторі. Якщо ви прагнете зробити свої послуги громадського харчування більш прибутковими – тоді читайте далі, оскільки ми маємо підтверджену історію: - Збільшення споживання їжі, продуктивності та ефективності та - Зменшення витрат на персонал і харчування разом із харчовими втратами

Вебсайт: schoolgrid.co.uk

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