Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Toppr School OS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Посилайте свою школу на майбутнє. Керуйте своєю школою на найрозумнішій шкільній операційній системі.

Вебсайт: toppr.school

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