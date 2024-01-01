Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефективності (б) дизайн креативних повідомлень (реклама Google, лістинг на Amazon (текст, зображення, відео). ), соціальна реклама, веб-вміст, ключові візуальні матеріали, сторінки з інформацією про продукт); та (c) Відповідність (перевірка претензій) усіх існуючих комунікаційних активів новим правилам зеленого очищення в ЄС, США та Австралії. Користувачі можуть розгортати Tikao.ai для масштабування на рівні підприємства за допомогою інтеграції на основі API з існуючим стеком маркетингових технологій.

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Вебсайт: tikao.ai

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