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NAB

NAB

nab.com.au

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National Australia Bank є однією з чотирьох найбільших фінансових установ Австралії з точки зору ринкової капіталізації, доходів і клієнтів. У 2019 році NAB посідає 21-е місце серед найбільших банків у світі за ринковою капіталізацією та 52-е місце серед найбільших банків у світі за загальними активами.

Вебсайт: nab.com.au

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