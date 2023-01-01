National Australia Bank є однією з чотирьох найбільших фінансових установ Австралії з точки зору ринкової капіталізації, доходів і клієнтів. У 2019 році NAB посідає 21-е місце серед найбільших банків у світі за ринковою капіталізацією та 52-е місце серед найбільших банків у світі за загальними активами.

Вебсайт: nab.com.au

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