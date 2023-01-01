First National Bank (FNB) — один із «четвірки великих» банків Південної Африки. Це підрозділ FirstRand, великого конгломерату фінансових послуг, який торгує на Йоганнесбурзькій біржі цінних паперів під символом: FSR.

Вебсайт: fnb.co.za

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