Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TicketManager» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TicketManager is a leading event and guest management platform that empowers companies to make client entertainment easy and drive greater ROI. It offers convenient and simple tech to manage corporate sports and entertainment tickets, create exceptional guest life cycle experiences, and reports on the effectiveness of all engagement in real-time. TicketManager is the choice of over 500 globally known companies like Verizon, FedEx, Adidas, Anheuser-Busch, Nissan and Mastercard, plus hundreds of pro and college teams in the NFL, NBA, MLB, NHL, MLS and NCAA. TicketManager is based in Calabasas, Calif., with six offices globally managing and automating more than 30 million invitations, registrations, and tickets every year.

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Вебсайт: ticketmanager.com

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