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The Shelf is a site that helps freelance bloggers and social influencers connect with brands that want to collaborate.

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Вебсайт: theshelf.com

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