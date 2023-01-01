У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до створення контенту.

Вебсайт: starngage.com

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