Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TextExpander» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

TextExpander — це ваша база знань із миттєвим доступом для вихідного спілкування. Діліться текстом і зображеннями зі своєї бази знань усюди, де ви можете вводити текст.

Вебсайт: textexpander.com

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