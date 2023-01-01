Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tave» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Táve допомагає фотографам організувати, оптимізувати та зрештою автоматизувати повні робочі процеси. Відмовтеся від напруженої роботи та збережіть години, які раніше витрачалися на повторювані ручні завдання.

Вебсайт: tave.app

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