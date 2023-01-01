Standard Retail — це помічник зі штучним інтелектом для завантажених магазинів електронної комерції, який економить ваші години ручної роботи.

Вебсайт: standardretail.co

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