Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tatler» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Вперше опублікований у 1709 році, Tatler є потужним поєднанням гламуру, моди, суспільства та рис.

Вебсайт: tatler.com

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