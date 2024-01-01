Tatler

Tatler

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Вебсайт: tatler.com

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Вперше опублікований у 1709 році, Tatler є потужним поєднанням гламуру, моди, суспільства та рис.

Вебсайт: tatler.com

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