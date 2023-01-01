Зберігайте та впорядковуйте акуратні речі з Інтернету. Легко відкрийте його пізніше. GGather — це менеджер закладок із правильним поєднанням функцій та інтуїтивно зрозумілим користуванням.

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