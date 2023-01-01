WebCatalog
GGather

GGather

web.ggather.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GGather» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зберігайте та впорядковуйте акуратні речі з Інтернету. Легко відкрийте його пізніше. GGather — це менеджер закладок із правильним поєднанням функцій та інтуїтивно зрозумілим користуванням.

Вебсайт: web.ggather.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GGather». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

Brace.to

Brace.to

brace.to

Atavi

Atavi

atavi.com

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

Hutte

Hutte

hutte.io

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

Fat Llama

Fat Llama

fatllama.com

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

Superdense

Superdense

superdense.com

Zulu

Zulu

tryzulu.com

Raindrop.io

Raindrop.io

raindrop.io

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності