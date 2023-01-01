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Tarteel

Tarteel

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Вебсайт: tarteel.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Tarteel — це перша в світі програма Корану на основі штучного інтелекту, і саме те, що вам потрібно для подальшої подорожі Кораном. Ви в одному дотику від спілкування зі словами Аллаха, як ніколи раніше, і все, що вам потрібно, це ваш голос. Торкніться мікрофона, декламуйте та дивіться, як перед вами з’являться вірші.

Вебсайт: tarteel.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tarteel». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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