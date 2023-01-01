Tarteel — це перша в світі програма Корану на основі штучного інтелекту, і саме те, що вам потрібно для подальшої подорожі Кораном. Ви в одному дотику від спілкування зі словами Аллаха, як ніколи раніше, і все, що вам потрібно, це ваш голос. Торкніться мікрофона, декламуйте та дивіться, як перед вами з’являться вірші.

Вебсайт: tarteel.ai

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