Уявіть собі, що ви точно знаєте, що ви робили цього тижня. Більше ніяких таймерів. Ніколи не пропустіть жодної хвилини свого дня завдяки відстеженню часу на основі штучного інтелекту

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