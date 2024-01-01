HEY Calendar

Зробіть свій день. З абсолютно новим календарем HEY час на вашому боці. Тиждень за тижнем, а не місяць за місяцем Люди думають днями й тижнями, а не місяцями. що завтра? Пізніше цього тижня? Наступного тижня? Календар HEY побудовано на основі того, як ви думаєте, а не на тому, як були розроблені паперові календарі. Звички та основні моменти Виробіть звичку, дотримуйтеся її. Обведіть важливі події кружечком, щоб вони виділялися. Наповнюйте свої дні спогадами чи моментами, а не просто подіями. «Якось цього тижня» імітує реальне життя Потрібно замінити масло? Отримати готівку в банкоматі? Написати подяку? Можливо, цього тижня чи наступного, просто ви не впевнені, коли у вас буде шанс? ВІЙ знає, що «можливо» це реальна річ. І багато іншого Календар HEY — це повнофункціональний календар із багатьма оригінальними поворотами щодо поширених — і не дуже — умовностей. Незабаром ви будете дивуватися, чому не всі календарі працюють так. - Встановіть зворотний відлік для очікуваних подій - Використовуйте мітки днів, щоб додати контекст до днів - Налаштуйте підкалендарі з кольоровим кодуванням - Гнучкі нагадування, щоб ви не пропустили

Вебсайт: hey.com

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