Foodie Truck — це додаток для пошуку вантажівок з їжею. З додатком Foodie Truck ви можете отримати всю необхідну інформацію одним дотиком. Немає необхідності телефонувати власнику фуд-трака і запитувати поточне місцезнаходження та години роботи.

Вебсайт: myfoodietruck.com

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