Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Taplytics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Modern development teams choose Taplytics to increase their ROI on the features they release. We provide zero bloat, cross-platform AB Testing and Feature Flag solutions that power the experiences within today's leading apps and websites. Taplytics is powering enterprise digital transformation. We work with brands like Lookout, Grubhub, and Crate&Barrel to drive more revenue through their apps and websites.

Вебсайт: taplytics.com

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