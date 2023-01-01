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Taplytics

Taplytics

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Вебсайт: taplytics.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Modern development teams choose Taplytics to increase their ROI on the features they release. We provide zero bloat, cross-platform AB Testing and Feature Flag solutions that power the experiences within today's leading apps and websites. Taplytics is powering enterprise digital transformation. We work with brands like Lookout, Grubhub, and Crate&Barrel to drive more revenue through their apps and websites.

Вебсайт: taplytics.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Taplytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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