Партнерське програмне забезпечення для платформ екосистем - Найпопулярніші застосунки
«Чи виявився продукт цінним бізнес-союзником? Яка очікувана рентабельність інвестицій вашої організації в продукт, виміряна в місяцях? продукт був хорошим партнером у веденні бізнесу? визначаються як основні фактори, що значно підвищують задоволеність користувачів продуктами Partner Ecosystem Platforms. Ці визначення виконуються за допомогою алгоритму, який визначає атрибути, які, швидше за все, прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії».
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Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Partnered
partnered.com
Partnered з’єднує вашу команду продажів із партнерською екосистемою для обміну інформацією про клієнтів. Миттєво знаходьте продавців за допомогою шпаргалки для кожної угоди.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати прибуток від партнерів за вищих показників виграшу та нижчих витрат на продаж. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam допомагає вам залучати, конвертувати та розвивати значущі відносини з клієнтами за допомогою найпотужнішого важеля зростання на планеті: вашої власної партнерської екосистеми.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — це не просто PRM, а інтуїтивно зрозуміла платформа успіху партнерів, яка розвивається разом з вами. Наш простий у використанні продукт, практична команда експертів і обширна бібліотека ресурсів забезпечують міцніші партнерства та процвітаючі екосистеми.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Тільки дивовижно Хмарне програмне забезпечення та дані Професійний сервіс На вимогу MeasureMatch – це ринок консалтингових та професійних послуг. Бізнес-лідери в усьому світі підбираються до найкращих консультантів, консалтингових компаній, агентств і системних інтеграторів, усіх перевірених, пе...
Impartner
impartner.com
Impartner пропонує найнадійніші в галузі рішення для управління взаємовідносинами з партнерами та платформи маркетингової автоматизації (MAP) на основі SaaS.