WorkJam

workjam.com

Workjam - це єдине цифрове рішення на робочому місці, призначене для підключення та розширення можливостей працівників стільниць через єдину комплексну платформу. Цей інноваційний інструмент спеціально обслуговує командування фронтових команд у різних галузях, включаючи роздрібну торгівлю, гостинність, виробництво, логістику та охорону здоров'я. Спрощуючи операції та покращуючи спілкування, Workjam підвищує продуктивність та ефективність, безперешкодно інтегруючись із існуючими системами управління робочою силою (WFM). Платформа обслуговує різноманітну цільову аудиторію, зосереджуючись на організаціях зі значною кількістю працівників без стільниць, які потребують ефективних інструментів для управління своїми щоденними завданнями. Workjam вирішує унікальні проблеми, з якими стикаються ці працівники, такі як обмежений доступ до інформації та ресурсів, надаючи централізований центр для всіх їх оперативних потреб. Це особливо вигідно в швидкоплинних умовах, де своєчасне управління комунікацією та завданням є критично важливим для успіху. Workjam охоплює цілий ряд функцій, які задовольняють конкретні потреби працівників фронту. Платформа включає управління завданнями для організації щоденних обов'язків, інструменти комунікації для оновлень та співпраці в режимі реального часу, а також ресурси навчання та розвитку для полегшення постійного навчання. Крім того, функції самообслуговування дають можливість працівникам керувати своїми графіками та завданнями самостійно, тоді як унікальний ринок відкритих змін дозволяє гнучкий обмін змінами та покриттям. Ці функції колективно посилюють досвід працівників, сприяючи почуттям власності та залучення між робочою силою. Вирівнюючи фронт -команди з організаційними цілями, Workjam впорядковує щоденні операції та посилює загальну залучення. Платформа не тільки сприяє кращому спілкуванню та управління завданнями, але й сприяє культурі постійного навчання та розвитку. Цей цілісний підхід до управління робочою силою дозволяє організаціям розвивати більш щасливішу, продуктивнішу робочу силу, в кінцевому рахунку, сприяючи успіху бізнесу та підвищення лояльності клієнтів. Довіри глобальними брендами, такими як Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO та Woolworths, Workjam виділяється у своїй категорії, пропонуючи інтегроване рішення, яке відповідає конкретним потребам безмежних працівників. Його здатність створювати підключений досвід для працівників Frontline є ключовим диференціатором, що робить його неоціненним інструментом для організацій, які хочуть оптимізувати їхні операції та розширити можливості їх робочої сили.