Найкращі платформи для перегляду послуг B2B - Найпопулярніші застосунки
Оглядові платформи для послуг «бізнес-бізнес» (B2B) збирають і підтримують автентифіковані оцінки постачальників у секторі B2B. Ці платформи допомагають компаніям і професіоналам на початкових етапах визначення надійних постачальників послуг, зокрема консультантів, рекламних і маркетингових агентств, веб-дизайнерів, розробників тощо. Крім того, платформи огляду послуг B2B пропонують переваги постачальникам послуг, дозволяючи їм заявляти про свої компанії, демонструвати свої послуги та встановлювати зв’язки з потенційними клієнтами. У той час як певні платформи перегляду послуг B2B спеціалізуються на певних категоріях постачальників, таких як маркетингові послуги, інші пропонують широкий спектр постачальників, від розробників програмного забезпечення до бухгалтерських служб. Багато з цих платформ організовують постачальників послуг на основі як типу пропонованих послуг, так і їхнього географічного розташування, полегшуючи пошук місцевих постачальників для потенційних клієнтів. Деякі платформи також можуть мати схожість із платформами огляду технологій, оскільки вони збирають огляди як технологічних продуктів, так і постачальників послуг.
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G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
GoodFirms
goodfirms.co
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Liftify
liftify.com
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TechBehemoths
techbehemoths.com
Знайдіть найкращу ІТ-компанію для свого наступного проекту. Виберіть із 56 128 компаній у 146 країнах і 7 532 містах. Наймайте провідні технологічні компанії у вашому регіоні!
Reputedfirms
reputedfirms.com
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Famewall
famewall.io
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Clutch.co
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Procurated
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Закупівлі – справа складна, але знайти чудових постачальників не слід. Приєднуйтесь до тисяч професіоналів у сфері державних закупівель, які оцінюють і перевіряють постачальників на Procurated.
UpCity
upcity.com
У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!
Sortlist
sortlist.com
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