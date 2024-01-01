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Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки

Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якої частини обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.

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Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Інтерактивна віддалена допомога з використанням доповненої реальності. Подивіться на проблеми в обладнанні — від заводських машин до серверів — у будь-який момент прямо зі свого столу, отримавши доступ до камери смартфона користувача у віддаленому місці.

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo дозволяє агентам служби підтримки надсилати посилання на камери телефонів клієнтів, щоб бачити, що вони бачать, не встановлюючи програму. Дозволяючи компаніям бачити речі так, як бачать їх клієнти, Viewabo розширює можливості команд обслуговування клієнтів, забезпечуючи більш спрощений проце...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте...

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів ...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie — це візуальний інструмент віддаленої допомоги на основі ШІ, доповненої реальності (AR) і великої мовної моделі (L.L.M.). Це дає змогу експертам у всьому світі співпрацювати з техніками чи клієнтами, щоб допомагати та візуально направляти використання анотацій AR у відео в реальному часі дл...

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та створена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення ...

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall — це провідна у світі відеохмарна платформа на базі доповненої реальності, яка забезпечує живу дистанційну взаємодію між бізнесом і клієнтами на всіх континентах у всьому світі. У зв’язаному світі, орієнтованому на мобільні пристрої, компанії, які використовують SightCall, мають можливість...

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link — професійний інструмент для віддаленого спілкування з клієнтами. Заощаджуйте гроші та час і передайте свої ноу-хау наступному поколінню техніків.

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