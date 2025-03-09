Verse.ai

verse.ai

Verse.ai — це платформа для перетворення потенційних клієнтів, яка перетворює ваших нових потенційних клієнтів на готові до продажу можливості за допомогою миттєвих розмов за допомогою штучного інтелекту та людей. Мільярди доларів витрачаються на потенційних клієнтів, але лише 27% фактично реагують на них. Verse.ai виник як де-факто технологічне рішення для найнагальнішої проблеми кожного бізнесу: реагування на потенційних клієнтів і подальші дії. Імовірність переходу потенційного клієнта зростає в 21 раз лише завдяки миттєвості багатогранної відповіді Verse.io. Поєднавши інноваційну технологію з галузевим досвідом, Verse.ai розробив ідеальну формулу, щоб скоротити час, витрачений на пошук недоречних потенційних клієнтів в Інтернеті, тим самим дозволяючи торговим представникам зосереджуватися на серйозних потенційних клієнтах і підвищувати свої коефіцієнти конверсії до 300%. Платформа доступна за передплатою. Платформа Verse.ai працює з усіма типами потенційних клієнтів, джерелами та CRM, автоматично залучаючи потенційних клієнтів, щойно вони отримані. На відміну від статичних рішень для залучення потенційних клієнтів, Verse.io використовує ідеальне поєднання автоматизації, людського дотику та перевірених сценаріїв, щоб миттєво зв’язуватися з кожним потенційним клієнтом і ретельно їх перевіряти. Крім того, Verse.io надає командам продажів повний контроль над процесом залучення потенційних клієнтів: індивідуальні параметри, доступ до розмови в режимі реального часу та можливість передавати всі дані про залучення назад у вашу CRM. Коли потенційний клієнт вважається кваліфікованим, він повертається до торгового представника. Ця передача здійснюється або за допомогою живої передачі, або за допомогою запису про зустріч, яка записується безпосередньо в календарі торгового представника. Verse.io діє як продовження вашої команди - як за духом, так і за назвою. У результаті створюється бездоганний досвід для компанії та потенційного клієнта.