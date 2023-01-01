WebCatalog
Steamworks

Steamworks

partner.steamgames.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Steamworks — це набір інструментів і служб, які допомагають розробникам і видавцям ігор створювати свої ігри та отримувати максимальну віддачу від розповсюдження в Steam.

Вебсайт: partner.steamgames.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Steamworks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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