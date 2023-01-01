WebCatalog
Tenjin

Tenjin

tenjin.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tenjin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Мобільні маркетингові дані для розробників програм. Звітування SKAdNetwork, безкоштовне атрибуція, LTV доходу від реклами, агрегування витрат і доходу від реклами, API автоматизації, внутрішня бізнес-аналізація на вимогу.

Вебсайт: tenjin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tenjin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

SeekTable

SeekTable

seektable.com

Windsor.ai

Windsor.ai

windsor.ai

Trigger.dev

Trigger.dev

trigger.dev

Windsor.ai Charts

Windsor.ai Charts

windsor.ai

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

Retool

Retool

retool.com

Remarkety

Remarkety

remarkety.com

Singular

Singular

singular.net

SpyFu

SpyFu

spyfu.com

monetag

monetag

monetag.com

Moosend

Moosend

moosend.com

Nextel

Nextel

nextel.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності