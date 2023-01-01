Мобільні маркетингові дані для розробників програм. Звітування SKAdNetwork, безкоштовне атрибуція, LTV доходу від реклами, агрегування витрат і доходу від реклами, API автоматизації, внутрішня бізнес-аналізація на вимогу.

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