MVMNT allows small to mid-sized brokerages to scale business operations and compete on a level playing field in the freight industry.

Вебсайт: mvmnt.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MVMNT». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.