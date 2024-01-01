Liftoff

Liftoff

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Вебсайт: liftoff.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Liftoff helps advertisers, publishers, game developers and DSPs scale revenue growth with solutions to market and monetize mobile apps.

Вебсайт: liftoff.io

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