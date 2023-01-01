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Statista

Statista

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Вебсайт: statista.com

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Statista — німецька компанія, що спеціалізується на даних про ринок і споживачів. За даними компанії, її платформа містить понад 1 000 000 статистичних даних на понад 80 000 тем із понад 22 500 джерел і 170 різних галузей промисловості та генерує дохід близько 60 мільйонів євро. Веб-сайт deutsche-startups.de назвав Statista «Start- up of the Year» у 2008 році і в тому ж році компанія була серед переможців конкурсу стартапів «Enable to Start», спонсорованого Financial Times Germany. У 2010 році ініціатива «Deutschland – Land der Ideen» (Німеччина – Країна ідей) вибрала Statista одним із переможців у категорії «Орієнтири в Країні ідей 2010». і нагороджений Європейською премією «Червоний оселедець». У 2012 році Statista була номінована на премію Німецького підприємця в категорії «Fast Climber», а в 2020 році вона була включена до списку «Must-Have Databases for Academic and Public Libraries» за версією Library Journal. У 2019 році Statista була куплена компанією рекламна компанія Ströer Media.

Вебсайт: statista.com

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