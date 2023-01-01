Spiceworks — це професійна мережа для індустрії інформаційних технологій (ІТ), штаб-квартира якої розташована в Остіні, штат Техас. Компанію було засновано в січні 2006 року Скоттом Абелем, Джеєм Халбергом, Грегом Каттаваром і Френсісом Салліваном для створення програмного забезпечення для керування ІТ. Spiceworks — це онлайн-спільнота, де користувачі можуть співпрацювати та шукати поради один в одного, а також брати участь у ринку для здійснення покупок. ІТ-послуги та продукти. За оцінками, цією мережею користуються понад шість мільйонів ІТ-фахівців і 3000 постачальників технологій. Безкоштовне власне програмне забезпечення компанії написано на Ruby on Rails і працює виключно на Microsoft Windows. Програмне забезпечення виявляє пристрої з IP-адресою та включає функції служби підтримки та інтегровану базу знань.

Вебсайт: spiceworks.com

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