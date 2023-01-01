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Specialized

Specialized

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Вебсайт: specialized.com

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Від досвідчених професіоналів і воїнів вихідного дня до дітей і пасажирів — якщо ви їздите, ми для вас. Ми віримо, що велосипеди мають силу змінювати життя. Ця проста істина спонукає нас бути — і робити — кращими.

Вебсайт: specialized.com

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