Shaadi.com, номер один в Індії, який займається пошуком знайомих і шлюбом, було засновано з простою метою — допомогти людям знайти щастя. Shaadi.com є лідером у тому, що іноді називають категорією подружжя, ми торкнулися понад 35 мільйонів життів.

Вебсайт: shaadi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shaadi.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.