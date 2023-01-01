WebCatalog
Sniffies

Sniffies

sniffies.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sniffies» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Sniffies — це сучасний додаток для зустрічей на основі карти для геїв, біженців і допитливих хлопців.

Вебсайт: sniffies.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sniffies». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ROMEO

ROMEO

romeo.com

Omolink

Omolink

omolink.com

LesbieMates

LesbieMates

lesbiemates.com

Grindr

Grindr

grindr.com

Columns Ai

Columns Ai

columns.ai

Gaydar

Gaydar

gaydar.net

Mensbox Cruising

Mensbox Cruising

mensbox.net

Squirt.org

Squirt.org

squirt.org

Cube Cloud

Cube Cloud

cube.dev

Flip

Flip

flip.com

Manhunt

Manhunt

manhunt.net

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності