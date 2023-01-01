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SmartHR

SmartHR

smarthr.jp

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

SmartHR — це хмарне програмне забезпечення для управління персоналом і працею, яке п’ять років поспіль посідає перше місце на ринку хмарних технологій з управління працею. Це не тільки покращує ефективність людських ресурсів і трудових справ, але й сприяє підвищенню продуктивності всіх працівників.

Вебсайт: smarthr.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SmartHR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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