SmartHR — це хмарне програмне забезпечення для управління персоналом і працею, яке п’ять років поспіль посідає перше місце на ринку хмарних технологій з управління працею. Це не тільки покращує ефективність людських ресурсів і трудових справ, але й сприяє підвищенню продуктивності всіх працівників.

Вебсайт: smarthr.jp

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