За допомогою форми продажу від SimpleShop ви можете продавати свої відеокурси, прямі трансляції, електронні книги та багато іншого. Все це повністю автоматизовано онлайн.

Вебсайт: simpleshop.cz

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SimpleShop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.