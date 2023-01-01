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ČT Edu

ČT Edu

edu.ceskatelevize.cz

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Найбільший портал з короткими навчальними відео для дошкільної освіти, а також для учнів початкової та середньої школи. Від англійської до географії. Відеоролики урізноманітнюють навчання та допоможуть зі складним матеріалом.

Вебсайт: edu.ceskatelevize.cz

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ČT Edu». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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