Shortcuts Gallery

Веб-сайт для обміну чудовими ярликами Siri. Обліковий запис не потрібен.

Вебсайт: shortcutsgallery.com

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