Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ShootQ» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ShootQ — це хмарна система CRM для творчих людей, включаючи професійних фотографів, відеооператорів, професіоналів весільної індустрії та багатьох інших творчих людей. Ця платформа дозволяє вам керувати контактами, усіма своїми роботами, надсилати пропозиції, контракти, відстежувати свій календар тощо.

Вебсайт: shootq.com

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