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ShootQ

ShootQ

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Вебсайт: shootq.com

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ShootQ — це хмарна система CRM для творчих людей, включаючи професійних фотографів, відеооператорів, професіоналів весільної індустрії та багатьох інших творчих людей. Ця платформа дозволяє вам керувати контактами, усіма своїми роботами, надсилати пропозиції, контракти, відстежувати свій календар тощо.

Вебсайт: shootq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ShootQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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