SculptGL — це невелика програма для створення скульптур на основі JavaScript і webGL.

Вебсайт: stephaneginier.com

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