SCRAIM — це повна SaaS для управління проектами, заснована на передових методологіях з інтелектуальними механізмами підтримки прийняття рішень. Ми є рішенням проблеми, яку вперше помітили під час надання консультацій з удосконалення процесів. Наші клієнти стикалися з однаковими проблемами знову і знову, клієнти з усіх сфер діяльності. Основною причиною була відсутність процесів стандартизації найкращих практик у всіх командах, що призвело до затримок і навіть провалу проекту.

Вебсайт: scraim.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Scraim». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.